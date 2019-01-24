預7位數出埠置業　羅霖自爆立咗平安紙

「美魔女」羅霖今日着到紅噹噹，以自家酒舖老闆娘身份，出席新蒲崗Mikiki廣場舉行的「型」新春市集，她透露明日將飛往馬來西亞參加睇樓團，興奮指是次出埠有3大好處：「可以睇樓、賺錢、旅遊，馬來西亞都係我想置業嘅地方，因為爸爸係馬來西亞華僑，有親戚住當地，嗰邊房價同香港冇得比，2,000蚊一平方尺，亦都啱香港人投資，食物啱食、語言又溝通到，都諗住平平哋買間屋先租畀人，遲啲用嚟養老。（預咗幾多錢？）7位數字。（平時有研究？）當然，冇錢買都有興趣睇，有樓喺手係實在啲。」



平均咁分冇偏心



羅霖更自爆已經立了平安紙，三個仔亦曾過目：「都係平均咁分，等佢哋唔好以為媽媽偏心，依家新時代作為父母應該一早畀佢哋睇，心入面先唔會有猜測，明爭暗鬥呢啲唔會發生喺我屋企，因為我冇錢，有錢家族先發生，睇完冇比較會開心好多。」



70幾歲先退休



問到今次出埠可會順便幫三個仔置業？她笑言有能力的話想揀番香港磚頭，更打趣話：「買三間就難啲，香港樓價太貴追唔到，買到一間已經好好，到時可能買一間佢哋三個分！都希望佢哋大個有能力唔好靠屋企，尤其是男仔要獨立，都會供到佢哋大學畢業，但我年紀都唔細，細仔都係得13歲，計落要做到70幾歲先退休，以前會諗快啲退休，不過依家冇得諗，如果70歲都有嘢做會好感恩。」



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