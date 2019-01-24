東網貼圖緊追潮流　賀年Stickers任你下載

東網與時並進，推陳出新，東網APP緊貼潮流，推出多套WhatsApp貼圖供用家下載，深受歡迎，最近新增多款賀年貼圖，當中包括超過十款以影視紅人做主角，包括張智霖、古天樂、陳豪、陳茵媺、鍾欣潼、蔡思貝、江嘉敏、李佳芯、麥美恩、鍾嘉欣、周嘉洛、林凱恩、陳凱琳、蘇韻姿、阮政峰等，配上吉祥祝賀語，喜氣洋洋，最啱向親友拜年。



賀年貼圖主角之一的紅星張智霖，祝大家大吉大利，張智霖見到亦忍不住口讚好，應景又好使好用，他說：「賀年Stickers最啱使，大家快啲DOWNLOAD啦！」



東網APP除了農曆新年貼圖外，其他形形色色Stickers超過300款，有風趣、幽默、潮語、揭後語等等，用途廣泛，其中陶大宇經典掩面動作，大受用家歡迎，陶大宇笑言經常都收到朋友傳來此貼圖，知道是東網製作後，立刻自行DOWNLOAD一大批貼圖使用，他說：「呀，呢個動作夠晒經典，我平時都有用呢個Sticker，仲有好多都好啱使㗎，快啲去東網APP下載啦。」



下載貼圖方法亦非常簡單，只要打開東網APP，無論在「熱點」、「新聞」、「巨星」、「財經」、「評論」、「電視」、「生活」、「波經」、「馬經」、「體育」等各頁面，只要按右下角「貼圖」，即有超過數百款貼圖、分門別類供用家選擇，並會不停新增特色貼圖，任由下載，完全免費。