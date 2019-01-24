單身湯怡床戰王浩信　間接咀埋張振朗

無綫劇集《極道怪咖》演員馮盈盈、湯怡、高海寧、張振朗等在將軍澳電視城為劇集拜神。



湯怡透露劇中與王浩信相識於床上，日前已拍了咀戲，她說：「嗰場戲浩信同振朗錫完，佢再錫我，即係我間接錫咗兩個男主角。」馮盈盈笑說：「你就好喇，可以錫兩大型男。」她指與王浩信拍攝咀戲不尷尬，但與張振朗一對望就忍不住笑，但斷言兩人沒有過電，只是兄妹關係。問到湯怡回復單身拍咀戲是否沒有包袱？她說：「都係工作，冇諗咁多。」



馮盈盈：男友讚我斯文咗



至於馮盈盈跟湯怡一樣，劇中與王浩信有感情戲，她透露劇中更是王浩信的上司，經常要發火鬧爆他。馮盈盈劇中要飾演斯文淑女，問她可有請教湯怡？她說：「絕對要，不過我覺得有少少分別，劇中我係Madam，斯文得嚟要有啲霸氣。 」 她笑指男友「寶寶」讚她斯文了，她笑說：「寶寶之前成日投訴我，話網友常讚我搞笑、幽默，但作為男友就唔幸福，因為同我講正經嘢，我都變咗搞笑，依家覺得我好認真答佢，終於覺得被重視。」



監製：愕然志叔猝死



另外，講到參與拍攝的臨時演員劉何志收工後，昨日凌晨在尖沙咀海旁露宿被發現猝死，劇監製林志華表示收到消息也很愕然，已向公司了解情況：他說：「佢當日開工時間係18：00到23:30就收工，佢喺洒樓裡面扮演一個茶客，唔使喺室外拍攝。已經聯絡咗臨時演員公司，睇吓有咩幫手，但佢唔係臨時演員公司長期嘅基本員工，所以唔清楚詳細背景，聯絡緊佢屋企人，但暫時未收到任何消息。」林志華指有安撫劇中演員，因發生不幸事，大家也感到不開心。