【潮魅】附送簽名！姚晨出袋晒招牌大嘴

意國品牌ETRO以Paisley Print聞名，2019女裝春夏系列從太平洋沿岸地區吸取靈感，服飾帶有鮮明、無拘無束的波希米亞不羈風情，顏色鮮艷奔放，圖案豐富，活像明信片的優美風景。除此之外，系列另一靈感源於日本，無論是服裝還是鞋履，皆帶有日本傳統味道，精緻吸睛。



由於今年是豬年，品牌同時推出豬仔圖案的眼罩、銀包和Clutch，玩味十足！但數到最特別的是品牌與內地女星姚晨合作推出手袋，由於姚晨的大嘴巴是其標誌，所以她設計的作品都有一個嘴巴圖案，打開手袋還見到內籠印有其親筆簽名，相當具代表性！



男裝則結合東南亞和非洲元素，外套上刺有原始的動植物圖案，立體的刺繡技術令衫面活像一幅天然風景畫；而恤衫亦印有熱帶風情的彩色印花，顯得時尚活潑！鞋履方面，品牌響應環保，改用仿皮，簡潔皮質loaf皮鞋上採用蛇紋及魚紋印花，避免在生產過程中使用該類動物的皮膚，但同樣有野性感覺，技藝精湛。



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