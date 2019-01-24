【唔係演戲】蔡頌思話靚靚成日教佢呢樣嘢！

已故百億「海產大王」蔡繼有的孫女蔡頌思（Jocelyn）在《家和萬事驚》飾演第二女主角，她舉行私人放映會，包場邀請親朋好友來睇戲，她表示：「因為想同大家一齊睇套戲。（自己已經睇咗？）首映嗰陣睇咗。（覺得演成點？）自己睇自己當然覺得可以更好，但套戲好好睇。」她表示之前有拍過網上電影及網劇，今次是首次拍攝在院線上映的電影，希望之後有更多機會拍戲。



講到在戲中飾演袁詠儀（靚靚）及吳鎮宇的女兒，問到跟前輩合作很有壓力？Jocelyn表示：「有啊，超級有壓力，因為佢哋所有嘢都好快、好準確，所以我都要配合佢哋，但佢哋都好包容我，教咗好多嘢，拍得好開心。（你多唔多NG？）都唔多，因為導演拍嘢好快，我都領教到。」問到靚靚可有教她戲？她笑言：「戲就冇，不過成日教我食，因為佢哋好鍾意萬歲同食嘢，同我講邊度食嘢好食，之前都試過同靚靚一齊拍內地節目去買餸，仲一齊講價。」



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