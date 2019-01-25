張家輝撩再鬥戲　劉青雲落閘：夠晒喉

集合兩大影帝張家輝、劉青雲及影后林嘉欣助陣的英皇電影《廉政風雲 煙幕》，昨日（24日）開始在戲院預售，反應熱烈，氣勢如虹，相信這套賀歲猛片定必在大年初一突圍而出。雖然同期有不少中西猛片，但眾演員遇強愈強，一副冇有怕姿態，更將出發內地不同城市作巡迴宣傳。為配合電影主題，三位主角早前到咖啡店拍攝宣傳片，青雲和嘉欣即席學炮製咖啡，相反身體未能承受咖啡因的家輝，卻安坐梳化扮顧客，非常梳乎！



夫妻嗌交爆陰毒



飾演逃走證人的張家輝，繼5年前電影《掃毒》後再與劉青雲合作，今次卻非上司下屬，而是身份對立，家輝戲份集中於澳洲，演廉署調查主任的青雲則主力在香港拍攝，故二人大多隔空過招，鮮有同場戲份，錯過了影帝互相飆戲場面。問到家輝是否未夠過戲癮？他說：「將來應該有機會再同青雲哥合作。（佢話你做導演唔敢合作喎！）我點會吖！佢肯拍我嘅戲嘅話，佢話點就點啦！（同嘉欣三角關係？）其實同嘉欣冇感情戲，佢係青雲太太，我就暗地想佢夫妻關係改善啫。」



近年主攻拍打戲的他，今次以文戲為主，可謂晒盡影帝演技，家輝笑指雖然比打戲舒服，但面對冗長對白，內裏還不乏法律專業用詞，令他睇到都驚：「要提早背對白，反覆去背，喺澳洲成日做宅男背稿，希望可以流暢啲。」



而青雲對於家輝這位舊拍檔，不諱言與5年前一樣健談兼好動，對於二人似未過足癮，他即搞笑謂：「我就覺得夠喉啦！火花唔一定要成日同一場戲，有張力就得。（咁同嘉欣又點？）一開始講我哋分居階段， 導演要求有一場激烈嗌交戲，但唔係要大聲，而係要講陰毒嘢，平時我個人開朗型，唔係啲咁嘅人嘛！」



被車撞一Take過



至於首度與青雲合作的嘉欣，卻遺憾完得太快，笑指雙方全程以電話溝通，故經常要憑空想像對方樣貌。談到激烈嗌交戲，嘉欣說：「呢樣嘢好易投放，因為夫妻日常都會發生，記得導演當初搵我係想我發揮感情戲，第一日就拍嗌交戲，我同青雲好快搵到默契，好多人話佢唔講嘢，其實都好多嘢講，幾有趣。另方面導演又安排追車戲同畀車撞嘅戲我，仲要一Take過，真係好驚，我呢方面係零技巧。（諗住轉型動作演員？）佢哋話我係新打女，但千祈唔好搞我，我唔得㗎！」



攝影：劉斌、吳文聰

嘉欣化妝：Shuen Kong

髮型：Hin Wan

服裝：IRO by ITHK