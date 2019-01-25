咪神劉溫馨一拖二！兵仔撥髮爭獻殷勤

擁有33C激凸身材的藝人劉溫馨，近年進級成為無綫新一代「咪神」，最近她亦有份參演《荷里活有個大老千》，飾演舞蹈團成員「小燕」一角。港姐出身的她早年曾與香港先生何君誠傳出緋聞，雖然她否認戀情，但卻不愁寂寞，身邊不乏觀音兵。日前她便與最近於劇集《救妻同學會》中有感情線的譚永浩，以及於社交網建立《喂霞姨HaE》專頁而成為網絡紅人的盧峻峯（阿盧），三人行現身中環行街。



當日一拖兩男的劉溫馨雖然「嬲」字上陣，但見她全程十分風騷，頻頻與兩個兵仔傾不停。表現明顯比阿盧更進擊的譚永浩，更為原本拖着行李篋的劉溫馨做阿四，見他爭住為女方拖篋外，二人拍攝合照時，他還出手為女方撥頭髮，整理前陰，難怪劉溫馨不時被他冧到甜笑。及後他們前往了附近的餐廳醫肚，這一回則輪到阿盧出招，與女方肩並肩而坐的他，多次為女方遞上飲品，二人研究電話相片時還頭貼頭傾到笑笑口，三人最終逗留個多小時才埋單離開。



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