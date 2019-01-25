【揮低趙麗穎】陳瑤5千蚊追夢慳妹變天后

胡歌師妹、23歲的內地女星陳瑤憑《無心法師》一劇爆紅，人氣急升的她被外界視為劉詩詩接班人。當年陳瑤是校中學霸，卻把心一橫做「不孝女」，逆父母意放棄讀醫，甚至離家出走，上京一圓演藝夢！



早前內地女星劉詩詩公布有喜後全面停工，安心養胎，不少女星趁機力爭上位，現年23歲的陳瑤，被外界力推為「劉詩詩接班人」，2015年她孖住內地「小鮮肉」韓東君憑《無心法師》一劇爆紅，飾演百年女妖岳綺羅，成功贏得一眾粉絲的心！去年她更乘勝追擊，與紅爆內地的陳偉霆合拍劇集《橙紅年代》，以實力證明自己不是花瓶，名利身價大躍進！



揮低勁敵趙麗穎



形象清純的陳瑤隨即成為廣告界的新寵，半年內為至少五個國際護膚品牌擔任代言人，更揮低趙麗穎等勁敵，榮升「化妝品天后」。《無》劇將於今年推出第三季，陳瑤繼續穩坐女主角寶座。去年她在「藝人新媒體指數」中，以新人姿態奪得第30名，撼贏趙薇、陳喬恩等一眾前輩。



陳瑤年紀輕輕已經有車有樓，早前有傳她購入價值34萬港元的高級房車，並進駐千萬豪宅，擁有今時今日的佳績，全靠一個「慳」字，成名後她仍保持「慳妹」作風，在拍攝劇集時即使被同劇演員開玩笑，也要自備小火鍋到片場，一於慳到盡！而現時她更愈富愈慳，皆因當年曾捱過窮吃過苦。



廿蚊都斤斤計較



中學時期她是一名學霸，父母望女成鳳希望她讀醫，她不理父母反對，甚至先斬後奏到北京報考藝術學院，當時她身上只有5,000元，為慳錢每日以即食麵充飢，與兩個同學共住一間房，三人分擔房租，陳瑤說：「當時就連20塊錢，都會計較一下。」最終皇天不負有心人，她考得全國第27名，如願以償被北京電影學院取錄。



