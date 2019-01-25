東方日報C1：見埋家長！Hilary秘撻富三代

揀男友口味國際化的名人上山詩鈉女兒Hilary，最近品味「回流」，前晚在馬場與富三代新歡施仲樂放閃，更融入家中陪男友三代同堂拉頭馬。施仲樂父親施榮懷對Hilary讚不絕口，以「三好」高度評價！



因顏值超班而被喻為「最強星二代」的上山詩鈉女兒Hilary，裙下之臣多不勝數，先後戀上中東籍及泰籍男友外，前年亦被拍得與大隻男夜蒲，但她之後強調仍是單身。去年12月在美國完成大學課程返港的Hilary，擇偶口味亦從偏向國際化「回流」揀選香港男士，新歡是家底、學歷、顏值「三高」的富三代、本地企業家施子清孫兒施仲樂（Eric），前晚二人現身跑馬地馬場甜蜜放閃。



施氏家族駿駒「南莊加寶」當晚出賽跑第一，Eric偕Hilary，與爺爺施子清、父親施榮懷及伯父施榮怡齊齊拉頭馬。現場所見，Hilary有別以往辣妹風格，換上斯文裝束，全程黐實男友，並明顯融入施家，拍照時她表現有禮，輕輕提點「伯父」施榮怡站近一點。見慣鏡頭的她，在Eric身旁猶如小鳥依人，更挨實男友手臂。



新歡父親讚純情



Hilary結新歡，其母上山詩鈉雖至截稿前未有回覆，但Eric的父親已對Hilary派Like。昨日施榮懷接受本報電話訪問，直言早已見過Hilary，問到兒子是否與她拍拖，他笑說：「係女性朋友。（佢哋拍拖？）唔知，佢哋係好好朋友，不嬲成班朋友出出入入，識咗好耐，Hilary喺波士頓讀書，仲樂喺LA，佢哋喺波士頓識。（見過Hilary好多次？）十次八次，佢哋經常成班朋友上嚟屋企玩同食飯。（如果佢哋拍拖會唔會反對？）唔反對，都21歲啦！（好開通？）不嬲唔應該管嘅嘢就唔好管，所以我哋父子關係非常好。（覺得Hilary點？）好純真、好直、好純情。」



帥氣貌似陳偉霆



至於才貌兼備的Eric是否甚有異性緣？施榮懷笑指兒子樣貌「OK」：「佢同老竇差唔多，可能靚過我，講笑啫！佢喺美國又唔係好多女性朋友，香港因為哥哥同妹妹多朋友一齊玩。」他透露Eric在美國修讀商科，原本暑假才大學畢業，因早前修讀了兩個Summer School，故提早畢業。



現年21歲的Eric為施榮懷二子，去年他接受馬會節目訪問時，因帥爆外表而受關注，主持更以「馬場小鮮肉」形容他。外表酷似男星陳偉霆的他，自小對賽馬活動有興趣，10歲已入馬場，去年曾到澳洲的馬房體驗外，身為富三代的他也非常「貼地」，曾被拍得在港當街派傳單，原來是在外賣速遞公司打暑期工。施榮懷和太太吳蕙英育有兩子一女，一家五口感情甚佳，Eric不時在社交網分享家庭照，而施榮懷曾說非常着重子女的品德培養，更坦言不會強求他們做接班人繼承家族生意，讓他們做喜歡的事就好。



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