唔同前輩鬥　周奕瑋面對寡言木村𢱑晒頭

憑無綫旅遊節目《周遊東京》而為人熟悉的周奕瑋入行11年，由主播出身到現在「擔大旗」擁有自己的節目，更獲觀眾讚力壓前輩森美和杜如風，他謙虛稱不能與他們比較。提到難忘經歷，他指是訪問木村拓哉，令他學懂執生之道。



周奕瑋（Jarvis）自小喜歡日本文化，亦到過日本留學，最高峰時一年去5至6次：「細個時動漫卡通文化好盛行，加上打機關係，嗰時冇中文版，好多日文字都唔識，之後暑假就諗住同幾個同學趁空餘一齊學日文，自己就開始對呢個地方文化有興趣。」又透露因讀傳媒學科，加上對節目製作有興趣，輾轉到了TVB娛樂新聞台擔任記者工作。



「一個問題答8秒」



入行至今11年，Jarvis直言性格樂天，從不認為遇過任何辛酸事，反而這份工作為他帶來很多「第一次」：「好似可以訪問巨星木村拓哉，真係好難忘。我記得當時每一日都敲門去問個PR係咪可以同佢做訪問，當時自己嘅日文唔係咁好，之後好辛苦先拎到7分鐘問題，本身我哋都Set咗10幾條問題諗住夠，但木村係一個寡言嘅人，最終佢一個問題只答10秒8秒，好快問晒啲問題，亦係嗰次令我學識點樣成為一個出色嘅記者。」



撐前輩各有風格



講到現在擁有自己主持的節目《周遊東京》，不但獲觀眾讚內容「貼地」，更將他與前輩森美和杜如風比較：「其實可以有自己嘅節目真係一個奇迹，亦從來冇將佢哋視為競爭對手，佢哋各有自己嘅風格，好似森美有多年主持經驗，有佢睇嘢嘅眼光；如風就Shopping好叻，大家都係想呈現最好嘅嘢畀觀眾。」



場地：CÉ LA VI



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