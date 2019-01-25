高雲翔王晶涉性侵案再開庭　二人否認控罪

【07：35】王晶身穿綠色囚衣以視象形式出庭，法官宣讀起訴書，高雲翔及王晶均回答不認罪。控罪細節將稍後補充。



內地男星高雲翔上年三月於澳洲悉尼涉性侵一女子，與內地電影製作人王晶一同被捕，期間高申請保釋獲批，但要遵守多條條例如戴上電子腳鐐，案件今晨再次開庭，身穿西裝的高戴上黑超，神情肅穆與律師及工作人員到達法院，被問及遭凍結約6,382.4萬元人民幣（約7,394萬港元）的財產有沒有影響？及會否選擇認罪時，高未有作任何表示急步進入法庭內，其太太董璇則未有現身。有指今日控方將會提交正式起訴書，並會公布最新控罪項目。



據當地律師表示，案件主要證據總分三大類包括：視頻．即所有案發前後不同地點的CCTV錄像、DNA．案發酒店內酒店房內發現的血液及精液DNA檢驗報告及受害人證詞，當中受害人多份證詞遭被告一方指前後矛盾為不可信，而視頻證據亦出現受害人未有反抗的畫面，但因牽涉多條嚴重罪行包括「夥同嚴重性侵並剝奪受害者自由」及「夥同嚴重猥褻」，前者仍可判無期徒刑（即終身監禁），後者最高量刑為7年。本次庭審高雲翔可選擇認罪或與控方達成減刑協議。