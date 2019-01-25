陳明憙與父織夢　壓力爆煲哮喘又發燒

歌手陳明憙早前在書店舉行迷你音樂會，是她離港兩個月以來「回家」演出。對於終於完成首個在上海的四場音樂劇《愛在星光里》演出，她很開心能參與父親陳少琪的夢想，期待在港上演廣東話版本。



陳明憙（Jocelyn）是音樂劇中唯一的香港演員，所以承受很大壓力，演出前哮喘發作，又發燒要去醫院打針，而於兩小時的演出期間不可以NG，整件事都很刺激，幸而一切順利。該劇由父親陳少琪親自創作，做女兒的Jocelyn付出200分努力做好，她笑言：「其實呢兩個月冇乜見過爸爸，我全心變咗演員。角色好似自己，年紀、愛情態度，亦好鍾意音樂，要由16歲演到30幾歲，對自己係好大挑戰。」問到觀眾反應如何？她滿意地說：「好好呀！（做舞台劇演員，唔做歌手？）咁又唔會，因為寫歌都係我最愛嚟。我都鍾意做戲，之前有試鏡，睇吓有冇機會喇。」



上紅館𢭃利是



問到父親對其演出有何評價？她說：「佢話好出乎意料。（點解？佢對你冇信心？）唔係，只係佢未見過我做戲。我去北京電影學院讀咗半年，佢未睇過我用普通話演戲又喊晒咁，所以好Surprise，我都好開心，因為呢齣音樂劇係爸爸入行30年嘅夢想，佢參與音樂劇《雪狼湖》都已經係20年前，所以我能夠參與爸爸嘅夢想係好開心！」問到舞台劇可有機會上演廣東話版？她說：「知道有傾緊呀，希望啦，大家都爭取緊，但講廣東話，可能要再招募演員嘞。」並透露會重返上海做Part 2，公演6場。至於農曆新年會擔任鄭中基演唱會嘉賓，將首度在紅館演唱的她興奮說：「到時希望可以收多啲利是做慈善啦！」

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