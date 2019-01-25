【巨量床戲】阿Sa硬食濕漉漉吳浩康

藝人吳浩康（Deep）在新片與蔡卓妍（阿Sa）演一對性生活不協調的夫妻，Deep自言沒有該方面問題，笑言拍攝時相當痛苦，每天要面對失落、調整情感，直言拍床戲攰過拍打戲！更戥阿Sa與他拍情慾戲，要硬食他的汗水慘情！



吳浩康與蔡卓妍在電影方面合作無間，演過戀人、被阿Sa拯救的傷者，最近於英皇電影《非分熟女》中則演一對拍拖10年後結婚的夫妻，婚後4年的性生活出現問題，頻生摩擦，最終離婚收場！由於影片不乏情慾意識，被列為三級，成為三級片男星的Deep笑言感覺得意。



唔識點演「唔得」



他說與阿Sa大部分對手戲都是床戲，他大多是露背，沒有更激進場面，反而阿Sa與台灣男星吳慷仁的性愛場面更為激烈，Deep指拍攝時甚有難度：「難在自己未試過唔得，但劇情講我哋唔知問題喺邊！拍情慾戲真係攰過拍打戲，因為每次都要唔同嘅演法，要做到場面，又要交代到情節同內心感受，覺得阿Sa係我太太，每日都要面對失落。（點解決？）單身咪自己行埋一邊，平時係點就點。（朋友有冇呢方面難題？）就算有都唔會問人攞料。」又說拍情慾場面時，沒有刻意NG。



汗水滴落阿Sa塊面



面對名花有主的阿Sa拍情慾戲，Deep相信對方做足準備，雙方亦有足夠溝通，他指仍有尷尬事：「拍嗰時係夏天，已經開晒冷氣，但我都會滴汗去阿Sa塊面，佢曾經成功避過幾滴，都硬食咗，我係咁講唔好意思囉！不過我都有畀佢『壁咚』強吻，老闆楊受成睇完試片仲話點解咁益我？」



單身的Deep認為婚姻比性生活重要，性生活只是兩個人相處其中一部分。對於感情的睇法，他有感而發說：「當時有女友又去追第二個，依家經歷過咁多，覺得感情唔可以用嚟玩，唔通我又接受人咁對我咩？不過我仍然未Ready新感情住。」



攝影：吳文聰

化妝：Kei Kei Ng

髮型：Moe @ Fifth Salon

服裝：Levi's