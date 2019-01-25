開旅遊節目？譚凱琪日本尋道戒壞本性

無綫藝人譚凱琪（Zoie）憑劇集《大帥哥》人氣急升，演日本間諜的她重拾對日本文化的熱愛，早前特別到當地上堂學藝，新一年亦有連番增值大計，望事業更上一層樓！



譚凱琪在《大帥哥》中演張衞健其中一位太太「天嬌」，真實身份是日本間諜，演技獲大批網友激讚，被殺一幕更哭崩全城！曾到日本留學的Zoie，直言拍畢劇集後再度觸發對日本的情意結，特別到福岡、熊本及長崎學茶道、書道及畫畫。Zoie說：「之前趁有時間去日本，日日安排自己學嘢，好充實！最難係學茶道，老師80幾歲想承傳呢種傳統，好多禮儀學極都學唔晒。我性格本身有啲急躁，但現場個個好認真、好嚴肅，都訓練到我耐性。」



問到有否打算做「日本通」拍節目或出旅遊書？Zoie表示未有想得太遠，現階段先進修好日文，新一年亦有很多增值大計，例如學泰拳應付動作戲：「有啲劇要有動作，自己學定先，起碼拍出嚟都似啲，唔好拖累人嘛！」她又打算提升對於造型的Fashion Sense，希望打扮得更Sharp醒。



演慘情戲做喊包



Zoie加入TVB後劇接劇，在《EU超時任務》中引得男拍檔動L成為熱話，《不懂撒嬌的女人》中則演活強悍OL媽咪，到《大帥哥》才成為她迄今最滿意的角色，她亦希望陸續再有好發揮，例如在《包青天再起風雲》中的慘爆角色：「故事好坎坷好沉重，八成以上都係喊，每次開工都好低落，係咁耐以來最慘嘅一個角色，好期待播出！」



髮型：Haysses＠Hair

場地：南瀛水產／Barry＠relaxdearhk



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