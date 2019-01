由米高比爾(Michael Bay)執導的《變形金剛》(Transformers)系列電影口碑愈來愈差,近月的外傳《大黃蜂》(Bumblebee)首度搵來口碑動畫《捉妖敢死隊》(Kubo and the Two Strings)導演Travis Knight接手執導,電影大獲好評,近日於內地更衝破10億人民幣(約11.5億港元),成為今年第一部票房破10億人仔的進口片,而加上北美與各地的票房,電影於全球已收近4.2億美元(約33億港元),成績理想,有傳電影公司近日已經落實開續集,未知會否搵Travis繼續做導演?電影講「大黃蜂」與希莉辛菲(Hailee Steinfeld)相遇的故事,片尾有為續集留伏筆,監製曾表示如果拍續集的話,希莉將會回歸。