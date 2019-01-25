陳喬恩撐場！紫霞仙子陳妍希被嘲變紫薯包

喺大陸古裝舞台劇《大話西遊之大聖娶親》飾演「紫霞仙子」嘅台灣女星陳妍希，消息一公布時即引起網民暴動，怕佢毀滅經典！日前舞台劇（23日）終於喺北京公映，造型亦曝光喇！



不嬲有啲肉地嘅陳妍希，着起套「仙子」衫有啲脹卜卜，搞到被網民笑係紫薯包！話佢「真的不適合演仙女這類的角色」、「紫霞仙子被黑得最慘的一次」、「胖版紫霞仙子」，亦有人留言「希望紫薯包愈來愈幸福」，真係唔知好嬲定好笑呀！不過亦有人力撐，叫大家支持吓佢，因為要一人分飾三角（紫霞仙子、青霞、豬八戒）絕對唔易「要說河南話又要扮猪八戒的形象，很不容易」！



除咗有網民支持，佢嘅好姊妹陳喬恩仲專程去撐場，佢喺微博上載合照，留言：「今天終於看到妳站上舞台，純真深情的紫霞仙子，還有一人分飾兩角的豬八戒好放的開[憧憬]恭喜妍希，為妳驕傲」而陳妍希就自責做得唔夠好：「今天犯了好幾個不應該的錯誤，沒有藉口，我努力修正！」



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