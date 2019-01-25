破同性緋聞！菊梓喬公開歡迎男人照顧

歌手菊梓喬（Hana）到電台宣傳新碟，講到奪得「最受歡迎女歌星」的感想，她說：「好似坐過山車咁，好難平復。（到依家都未？）會諗點樣做好啲，同埋嚟緊有咩計劃，我希望可以開騷，咩場地都可以，太大唔敢開。」講到有指她與同性密友夜會放狗，她說：「其實我成年冇見佢，出咗報道都有慰問佢，其實朋友唔係男就係女，可能下次會見到我同唔同朋友放狗。（報道話你保事業，唔畀男仔埋身？）其實我成日都welcome好男人照顧我，但冇人埋身咋嘛，哈哈，雖然我事業心好強，但愛情係另一樣嘢。」講到她亦在公園喊，她說：「其實我成日都喊，尋日錄歌都有喊，我好情緒化，睇戲或見到網上啲文都會喊。」



講到攞獎有不少負面新聞，問到可大壓力？她說：「好複雜，知道大家好多意見同睇法，我都明白嘅，但希望將專注力擺喺音樂上，攞獎係開心事，我會努力做好自己。」問到見到留言可有唔開心？她謂：「唔算嘅，佢哋啲留言都好溫和，係有啲好奇怪嘅留言，最唔明係話我虛報年齡，我唔介意年齡，唔需要講大話，好多前輩都話使理，今次都係EQ訓練營，我覺得我係合格嘅，同以前唔同咗，畀着以前會癲咗，依家就冇乜嘢。」



