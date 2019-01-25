黃致列稱空氣水質差　大陸網民愛變恨鬧爆

因曾參加《我是歌手》而在大陸人氣急升嘅韓國歌手黃致列，喺最新一集韓國綜藝節目《黄金漁場之Radio Star》中大談喺大陸嘅經歷，點知一晚間成為網民追擊對象！



黃致列喺節目中表示曾有前輩歌手同佢講過，中國嘅空氣非常唔好，可能會水土不服。佢就憶述自己初到中國嘅印象：「到達長沙機場，睇唔到前方，原來空氣真係唔好，水嘅味道好唔一樣。」不過佢就話，呢啲嘢完全冇關係，環境對佢唔會有任何影響。但點知，此言論觸動內地網民神經，「黃致列稱中國空氣水質不好」更成為微博熱搜第一位！有網民就留言「真是難為你了，中國這麼差的環境還要來賺錢」、「那來中國發展幹嘛」，更去到佢嘅微博洗版鬧爆，不過亦有人覺得冇問題，只係說實話「 空氣本來就不好，還不能說」、「很客觀的陳述」、「雖然你說的可能是事實，但是我聽着就是不爽」！



黃致列獲封為「情歌王子」，2016年出演《我是歌手4》成功吸納不少粉絲，喺大陸風頭一時無兩，同年首次喺大陸開騷，之後曾參與多個綜藝節目《快樂大本營》、《挑戰者聯盟》等，不過疑受「禁韓令」影響，鏡頭被刪走！



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