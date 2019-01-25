傅珮嘉與老公走過難關：有啲人可能會離婚

歌手傅珮嘉到電台宣傳新歌《靜音模式》，新歌講述男女同居時遇到的問題：「就算喺同一個空間，但大家都各自做自己嘅嘢，我同老公都係咁，因為大家太忙，有時坐喺同一張梳化，都係各有各玩手機，初初都唔覺得有問題，但個仔開始大，有時我都會投訴老公睇電話唔知睇咩，佢又會話番我。」



講到解決方法，她透露：「我有問題一定會講出嚟，其實我都好幸福，老公錫我，只係唔會講出口，而我今次講完出嚟之後大家都有改變。（你哋有冇規定以後每日都要傾偈？）其實我為咗同佢拍拖，都有參與佢嘅生意，雖然有時會嗌交同意見唔同，但我開始明白佢嘅辛苦。做生意係好困身，所以明佢返到屋企淨係想放空，兩個人一齊改變。」問到可覺過了這關很幸運？她表示：「都係，有啲人可能會因為咁離婚或分開，但佢同我一齊調校，兩個人一齊經營呢段關係，所以真係好好彩，我成日都話自己人生成就係結婚同有小朋友。」



問到囝囝可有覺得父母有所改變？她笑言：「佢依家8歲，有時見到我哋錫錫會話『咦』！但其實愛一個人就要表達出嚟，囝囝都ok，佢返學都會同我哋kiss。」講到農曆新年，她表示沒有時間回台灣與奶奶拜年，因為要準備開新舖。講到要兼顧家庭、唱歌及生意，她坦言現時唱歌是一種興趣，沒有壓力，可以好好享受。