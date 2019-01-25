張家輝領軍深圳谷戲　粉絲突破防線送抱

英皇賀歲片《廉政風雲煙幕》的台前幕後包括主角劉青雲、張家輝及林嘉欣等日前完成北京站宣傳後，再組成「超豪華拜年團」到訪深圳，席間現場觀眾不斷狂呼幾位主角的名字，氣氛高漲達到沸點！而導演麥兆輝更即場解答了觀眾的疑惑表示：「有很多人覺得，我們這齣電影在春節期間上畫有點奇怪，但我覺得不一定要最後說『恭喜發財』的片子，才是適合上春節檔的，春節檔就是要看一齣好看的電影，從這個角度來說，我們特別適合春節檔。」這番豪情壯語，惹起全場歡呼聲，也是對自己的「出品」投下了信心一票。



互動環節將現場氣氛推到最高峰，幾位主角親自提筆獻上墨寶，書寫「福壽『廉』綿」、「好運『廉』『廉』」、「百『廉』好合」及「『廉』年有餘」等祝賀詞，親手贈給現場觀眾，家輝特別點名送給一位正在飲咖啡的觀眾，非常切合「廉政」的主題。玩遊戲時更有女粉絲成功突破保安防線，上台擁抱家輝，頓時引起一陣驚呼，不過見慣大場面的家輝表現淡定，微笑感謝粉絲的支持！而完成深圳站宣傳後，主主們將分別前往廣州、東莞、惠州、廈門、珠海、蘇州及嘉興繼續宣傳，與更多觀眾會面。