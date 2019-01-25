唔知被刪戲份　羅家英：唔重要咪Cut咗佢

藝人羅家英到電台受訪，表示觀眾對於西九茶館劇場有不同意見，故會收集意見稍後作出改善。講到張達明表示因片太長，故要刪掉羅家英在電影《家和萬事驚》的戲份，他打趣說：「所以我咪唔去（首映）囉。（你唔知呢件事？）唔知呀，都係睇吓嗰個角色重唔重要啫，重要點會Cut，唔重要咪Cut咗佢。（你介唔介意？）有咩好介意，決定權唔喺我度，錢又收咗。（叫佢出導演版長啲？）唔理佢咯，嗰場係同古天樂有對手戲。」講到新年，他透露會與汪明荃和朋友到日本旅行：「會去睇花，由朋友安排行程。」



腳法好冇人埋身



講到李克勤在馬來西亞踢足球友誼賽，但期間與對方發生衝突，羅家英表示今次沒有同行，問到自己踢波都可會發生衝突？他笑言：「唔會，我腳法好，冇人可以埋我身，我只會企喺度，唔會追波，克勤可能扭得太多，啲人就踢佢，所以最聰明就係唔好畀個波掂到自己，我係柱，企喺龍門隔籬，啲人踢波畀我，個波就可以彈入龍門。」他亦謂如果見到人踢波有衝突，自己都會勸交。



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