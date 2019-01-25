有咗？湯洛雯作嘔作悶　薛家燕玩踢爆

藝人薛家燕、湯洛雯（靚湯）、黃致豪及堪輿學家麥玲玲、李丞責今日着到紅噹噹，為下星期一晚播出的無綫賀年節目《新春開運王》造勢，更特別請來嘉賓蘇永康分享豬年開運貼士。其中靚湯明顯面露疲態，席間她自爆全日又屙又嘔，即惹「害喜」疑雲！



活動後家燕孖靚湯接受訪問，家燕再次記者上身：「今朝本身安排同佢一齊去拍姻緣石，點知佢作嘔作悶，都有問佢係咪好事近，要恭喜佢！」隨即轉身問靚湯：「係咪有咗？」靚湯大笑截停家燕兼極力否認，又無奈指：「我由凌晨5點嘔到8點，同親邊個講都唔係關心我腸胃，都係問我『真係㗎？』我真係腸胃炎！」



爆羅天宇曾探班



記者遂提醒家燕應先問經手人是誰，家燕笑笑口重問，然後再爆有幾位男士正追求靚湯，爆料爆開癮的家燕，終極一爆指靚湯的舊愛羅天宇曾於拍攝《燦爛的外母》期間蒲頭探班，即刻搞到靚湯尷尬傻笑，不停想叫停家燕，笑翻全場！隨後家燕終講出事實：「今日都有男士嚟探班，就係靚湯爸爸，做司機車佢嚟！」靚湯聽到頓時鬆一口氣。



父母有「微言」



問到靚湯可有去睇醫生？她表示還未：「嘔到依家，今日思貝（蔡思貝）都頂咗我拍晏晝部分。有事實就有真相，如果係有B，過10個月就會知。」家燕接話：「3個月都知啦。」靚湯自嘲有肉哋，3個月都好難睇得出，續講到父母都開始有「微言」：「佢哋晚晚見到我返屋企都想推我出街，仲同我講『你咁大個人唔好要我哋擔心』，但佢哋唔心急嘅，有問吓啫。」