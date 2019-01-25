蘇永康豬年行大運　麥玲玲叫佢生多個

歌手蘇永康（阿公）以嘉賓身分出席無綫賀年節目《新春開運王》記者會，席間堪輿學家麥玲玲算到阿公於豬年擁有名氣運兼家宅運，隨即提議對方再添丁，阿公聞言即笑笑口婉拒：「再添就唔好啦！不過最近真係搬咗屋，仲入埋去住，都算家宅運。」玲玲再抵死「提點」對方：「唔想添咁就要小心啲，仍然有機會，贊成你添丁㗎！」



阿公受訪時重申若要添丁就「窄啲」：「聽人話豬BB好，但呢方面我冇咩研究，不過佢有佢根據，計我話最緊要都係保持心情開朗，流年都開心順暢！」講到囝囝Jazz日前發燒，阿公心痛指：「太太早排飛咗去米蘭入貨，中途抽到16個鐘飛返香港同囝囝去見兩間名牌幼稚園面試，之後再飛走嘅第二日佢就發燒，冇乜胃口又嘔，半夜即刻打畀醫生朋友，不過佢話如果燒到38.5度以上加流鼻水先係流感症狀。（囝囝有齊？）冇，都係燒到37.8度，就畀啲清啲嘅嘢佢食。」



問到是否因為去幼稚園面試時惹到病菌？他表示懷疑去波波池唔乾淨、屋近附近裝修又大塵，自言Jazz發燒幾日都克盡父親責任：「因為年中開騷，都係出過去開一次會。」續大派定心丸指囝囝現已退燒，狀態都好好。