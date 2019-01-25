孖Kevin出席晚宴　王賢誌：推佢出嚟賣

東華三院主席王賢誌（Vinci）孖伴侶周思聰（Kevin）盛裝出席東華三院慈善晚宴，Vinci將於3月尾卸任主席之位，他表示任期內還有3個大騷要統籌：「今晚呢個係一年一度晚宴、後日有個障礙賽、仲有二月尾喺新伊館為癌症基金籌款嘅演唱會，又再碌盡人情卡，希望每次表演嘅嘉賓都唔同。」問障礙賽當日要落場參與？他笑言屆時會打「天才波」：「自己好懶、平時太忙冇跑開步，但冇所謂，大家都唔會預計我跑得好勁。」講到慈善演唱會，Vinci透露會獻聲，但仍未決定表演形式：「唔係就咁唱咁簡單，可能會同啲人唱Acappella（無伴奏合唱）。」



講到卸任感受，Vinci大感不捨，並指每屆任期只得一年，絕不能修憲：「自己都經過副主席升主席階段。（之後可以再做？）冇㗎，好少會咁，一開始做主席都有呢個心理準備，出盡力做好每件事，係咁碌卡，相信到我卸任會鬆一口氣之餘，亦無悔無憾。」問卸任後會即刻去旅行？他指農曆新年期間會先去英國、芬蘭玩：「4月之後會再考慮吓。（要交人？）日日都交㗎喎！我晚晚都返屋企。（你咁忙咪好少時間見Kevin？）咁佢都忙，不過東華有活動都會陪我出席。（佢後日會玩障礙賽？）佢主力！佢運動叻過我，呢啲時間梗係推佢出嚟，我呢啲虛有其表就退居幕後。」其後他笑言之後想做另一半的經理人：「推佢出嚟賣、出席活動！」