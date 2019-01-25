讚TVB劇有進步　鄭希怡：好似拍電影咁認真

藝人鄭希怡（Yumiko）近日忙於拍攝無綫新劇《法證先鋒IV》，事隔十年再演無綫劇集，新鮮感十足。當中一場瑜伽戲更發揮了其貪玩本色，在練習期間，Yumiko在瑜伽帶上盪鞦韆，輕鬆一下。她接受東網訪問時說：「劇中我同陳煒係好朋友，會傾吓心事，所以一齊嚟玩瑜伽。」首次嘗試空中瑜伽的她笑言：「原來呢個運動係唔畀傾偈，文靜嘅嘢唔啱我，哈哈！平時我都有做運動，每星期打兩次泰拳，不過有機會接觸都係好嘅，因為之前條頸有啲唔舒服，依家練完又鬆咗啲！（好難？）唔太難上手，又有女性美感，今次因為個劇而有練習，工作中輕鬆吓幾好㗎！」



有足夠時間陪女



講到十年後再拍無綫劇集，Yumiko說：「繼早前客串《溏心風暴3》之後，正式演一個角色都已經事隔十年，今次再演出，睇到台前幕後嘅進步，好似拍電影咁認真同詳細。（對自己有要求？）係呀，我都冇疏懶，只係十年前演戲係摸索，依家就有信心咗！」她透露今次飾演一位專業品酒師：「小青姐（監製梅小青）覺得我有呢個氣質。（自學？）我都有搵身邊啲朋友了解！（再拍劇習唔習慣？）個女依家三歲啦，因為唔想錯過佢任何一個階段，怕有遺憾，我又未必再生，而喺TVB拍劇佢哋都好錫我，只係有幾日較長時間，我都有足夠時間陪女！」



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