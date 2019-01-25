自嘲唔啱談情　吳業坤恨同田蕊妮姊弟戀

「四眼仔」形象歌手一直是吳業坤（坤坤）的標記，不過他近來無綫新劇《荷里活有個大老千》中拋棄「四眼Look」，除去眼鏡之餘，還要在戲中着住孖煙囪加「飛釘」背心，麻甩示人，他笑言：「要梳埋All back頭，自己睇見冇戴眼鏡都唔係好慣，眼鏡戴咗好多年，冇咗好似離開comfort zone咁，周身好唔聚財，好唔好睇見仁見智啦！」



除了形象突破，坤坤在戲路上亦有新衝擊，今次扮演奸角「麥基」，有發揮機會，他說：「之前嘅角色都近似自己，今次就係第二個人，所以都幾大突破。細個以為做戲好簡單，但做過先知，亦有試過唔知自己做咩，因為冇讀過訓練班，多年嚟都係靠實戰摸索。」在唱歌方面，坤坤已有不少代表作，他希望演戲能獲得認同，更覺得唱歌與拍戲可以相輔相成：「唱歌比較個人化，對於我會容易掌握啲，拍戲就講求配合，同對手要有火花，拍戲多對唱歌有幫助，唱歌需要經歷，拍戲可以幫助增加經歷，戲外接觸唔同嘅演員亦可以擴闊自己眼界。」



坤坤過往拍過不少劇，但卻鮮有感情戲，今次亦是曇花一現，他自嘲：「可能我唔夠吸引，說服唔到人，大家一見我個樣就覺得搞笑，唔適合談情說愛。」他指若將來有機會拍談情戲，希望能與「女神」田蕊妮上演「姊弟戀」，他笑說：「阿田外表、演技都好好，自己亦鍾意喺精神層面上成熟過我嘅女仔。」