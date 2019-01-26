東方日報C1：馬賽佗B五個月一索得男

前港姐馬賽本月初突然在社交網自爆婚訊，據知「事出突然」的她已懷有5個月身孕兼一索得男，可謂雙喜臨門。現身在北京專心安胎的她默認有喜，並直言：「我依家生活得好開心。」



31歲的馬賽近年低調處理感情事，但本月5日突然在社交網上載與老公領證結婚照片自爆婚訊，對於人生大事只留言「往後餘生」輕輕帶過，老公身份更「隻字不提」，只透露對方是圈外人，希望大家給予空間。婚事來得突然，據知她其實已懷有5個月身孕，奉子成婚更一索得男。有指其丈夫為身家豐厚的富二代，馬賽婚後過着少奶奶生活，可喜可賀。



親自炮製健康餐



現居於北京的馬賽仍未決定在內地還是返港分娩，但對於腹中的「金叵羅」已相當緊張，不但全面停工，深居簡出，更出盡法寶專注養胎。懷孕後，其母立即飛抵北京貼身照顧，馬賽亦不時煲補身湯水及吃清淡食物養生，並多次在社交網上載健康營養餐，留言：「雖然賣相普通，但可以自己煮無添加健康餐都係好幸福，煮飯同演戲一樣，創作靈感好重要。」此外，篤信佛教的她經常分享抄經作品，透過抄經來洗滌心靈。據知，她私底下曾向朋友表示現時較以往勤看佛經，全為替BB和家人添福。



雖然在內地安胎，但她不時與香港的圈中好友胡杏兒及姚子羚等保持聯絡。去年12月，她返港與藝人楊埕、郭千瑜等一同出席在「闊太姊妹」李美慧家中舉行的聖誕及新年派對。當時懷有4個月身孕的她淡妝上陣，全黑打扮刻意遮肚，但略為水腫浮現「孕味」。當日她對李美慧的囡囡「小糖心」愛不釋手，不時肉緊抱實瘋狂合照，散發母愛。



「生活得好開心」



馬賽受訪被問「雙喜臨門」時笑得非常開心，她默認說：「多謝大家關心，遲啲有消息會同大家講，我依家生活得好開心。」並再次強調不希望影響丈夫：「老爺奶奶都好錫我，對我好好，但始終老公係圈外人，所以想保持低調，唔講咁多。」至於當日有份出席派對的楊埕表示：「我唔知道，如果真係嘅話，當然恭喜佢。（當日佢精神點？圓潤咗？）精神好好，做人妻當然幸福肥啦！」



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