【網民圍插】Robbie直播鼓吹年輕人吸毒

有英國「壞孩子」之稱的著名男歌手Robbie Williams向來出名愛亂講嘢，少年時代曾染上毒癮的他日前居然於社交網開Live鼓勵年輕fans吸毒。即被網民圍攻批評他是「白癡仔」！



現年44歲的Robbie日前於Instagram邊坐車邊開Live與兩名年輕男fans講吸毒。片段中fans問Robbie仲有冇吸食可卡因，他即回答：「好耐冇食，我44歲喇。當你去到咁嘅年紀時，個心唔可以負荷呢啲X嘢。況且我已有子女。」當Robbie得知其中一名fans年僅20歲時，他即說：「20歲？那繼續（吸毒）啦！過吓開心嘅時光，然後寫低佢等你第時可以寫入回憶錄。」



除了鼓勵年輕fans吸毒之外，曾有酗酒問題的Robbie亦同人講自己鍾意飲咩酒。他說：「冧酒好正。威士忌就好X怪。飲冧酒好過癮。」又聲言用酒溝搖頭丸效果正，雖然叫Fans千祈唔好試，但狂妄言論已令人心寒，更即被大批網民留言抨擊！



有網民留言諷刺他：「佢咁教壞後生仔女，佢會唔會都係咁教自己個女？佢簡直就係白癡！」另有網民留言：「佢竟然係人哋個家長，真係好恐怖！」更有網民指他咁講都係為博見報！



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