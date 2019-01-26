新片開畫奪冠　河正宇擔心票房靠阿媽點醒

賣座韓片《與神同行》創作班底加持的韓片《轟天暴隊》由韓星河正宇監製及主演，剛於周四在港上映後，在同期開畫的9部新片中勇奪開畫票房No.1！



同外國演員零交流唔關英文差事



河正宇在製作特輯中跟所有外國演員非常熟落，還有「愛的抱抱」，但其實他自爆電影以外基本上與他們零交流，全因自己今次身兼監製一職，必須控制拍攝時間：「《轟天暴隊》除了李善均之外，大部分是外國演員，拍攝時，根本沒有多餘力氣和時間跟他們對話，因為超時拍攝要給罰款，所以定好的戲份要盡快拍完。只是一起吃飯的時候會問『好吃嗎？』他們會答『好吃。』早上會講『早安』他們就回答『早安』這類的簡單的問候語。而且每個角色的紋身，裝備等要花很多時間準備，而大家都是演員，已經習慣這種方式，所以不會覺得對方很陌生。」笑言不是英文不好才零交流。



河正宇又笑言某天在漢江散步思考的時候，忽然覺得很擔心票房，百感交集，於是致電阿媽，就被媽媽一句話點醒：「她只問了我一句『這是擔心就有用的事嗎？』對啊，這不是擔心就可以改變的事情啊！不久前我也有不可能一直勝利的準備，覺得輸也沒有關係，因為電影的成功與否都分別有它的意義。我知道往後的路仍然有很長，是時候放下這負擔。」河正宇早前也被問到會否嘗試拍電視劇，但他坦言往後兩年的拍攝時間表已經定好，都會是電影優先，往後將以更輕鬆的心態拍攝更好的電影。



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