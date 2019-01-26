「受害人」現身！指控MJ性侵男童紀錄片曝光

有關已故美國天王米高積遜（Michael Jackson，MJ）性侵兒童的紀錄片《Leaving Neverland》於辛丹斯電影節首映，片中兩名「主角」James Safechuck以及排舞師Wade Robson多年來指控MJ於他們小時進行性侵，二人都有現身首映禮。警方加強警力進行保安工作，不過現場僅見少量示威者。



二人現身出現成焦點，紀錄片內容首度曝光同樣備受關注！場內人士爆料表示紀錄片分兩部分，James與Wade於首部分先後講及認識MJ的經過。前者仔細描述於MJ加州大宅及Neverland被對方性侵的過程，更爆出MJ於巴黎一間酒店教他自瀆，紀錄片更有不少二人同場的影片，James展示MJ於二人發生性關係後，送給他當「獎賞」的珠寶。James與Wade亦爆出MJ於他們年紀漸長時介紹他們睇4仔，當時開始要求進行肛交，而Neverland更設有警報，有人行近時，警報會響起，提示他們穿回衣服。



紀錄片第二部分就講及James及Wade於90年代MJ爆出性醜聞及2003捲入孌童案的情況，兩男的家人都有受訪，講及曾經信任MJ。兩男表示當時同樣被MJ威脅要為他辯護作供，James拒絕後MJ即斷聯絡，Wade自言最後因為太驚而為MJ辯護。據悉兩男於第二部分都有講及向家人自揭被MJ性侵的經過，Wade一度爆喊，又表示怕MJ會對親生仔女施毒手。有指片中另展示部分與指控相關的「證據」，包括MJ向兩男寫的情書及錄音，而完場時氣氛雖然傷感，但全場拍手。James與Wade上台進行問答環節時，觀眾更站立致意，兩男表示揭示一切對他們極為重要。