藝人沈震軒(Sammy)今日喺社交網上載一張血流披面嘅相,狀甚痛苦,而佢頭頂嘅傷口就不斷湧出血水,有好多對手幫佢撳住傷口止血,Sammy留言話:「拍動作戲就是難免會有一些小意外!幸好一切順利。感恩!Respect to all action actors and stuntman! 」佢咁講又真係唔係拍攝效果或者假相喎!



究竟發生咩事呢?原來係Sammy早前拍攝音樂微電影時,要拍一組被酒樽扑頭的鏡頭,點知變成真扑頭,其實當時道具酒樽喺用糖膠做,但做到好似玻璃樽嘅效果,扑到Sammy爆晒頭,當時仲用AA膠止血,今次效果超震撼同逼真喇,呢套微電影完全係真實感受喇。