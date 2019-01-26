【娛子醬】十年前後大變臉　女星甫相點解畫

最近網上最紅，一定非「#10YearsChallenge」莫屬！據說此挑戰是要帶出「學會愛自己」的訊息，不少中外明星都率先試玩，在社交網甫出自己現在和十年前的照片作對比。而香港的名人明星亦不甘後人，齊玩十年回憶。



當中有不少美女分享凍齡對比圖，包括苟芸慧、熊黛林、傅嘉莉、譚凱琪、倪晨曦等，連黎瑞恩也「有圖有真相」，力證自己無添加；亦有人分享的相片前後變化大，十足十變了臉；而模界大家姐琦琦就分享與現年14歲女兒任晴佳的十年前舊照，相當溫馨；但有人則玩得更大，莊思敏玩倒數三十年，甫童年照，森美則大玩十分鐘對比搞笑版，認真有創意！



「凍齡族」



不少女藝人都保養得宜，十年前後樣貌如出一轍，包括名模熊黛林、藝人譚凱琪和港姐級的朱潔儀都十年如一日。而藝人苟芸慧樣貌身材亦絲毫不變，她指唯一變是現在學會更欣賞和愛惜自己，揚言期待下一個十年！藝人傅嘉莉就指以前討厭Babyfat，但現在則最想要Babyfat！KOL倪晨曦笑言自己由小傻妹變成大傻妹，近照亦不忘晒線。模特兒朱韻韻則連晒兩新兩舊對照，表示這十年的模特兒職業讓她成長了。藝人莊端兒的十年挑戰亦相當有誠意，新舊照甫士和髮型都一模一樣，不過網民的眼光卻投放在她的身材，大讚身材十年如一日！而歌手黎瑞恩就晒相為自己大平反：「有啲人話『佢一定有打嘢啦！』大家睇吓！我本身係有蘋果仔（蘋果肌）㗎，只係瘦咗少少明顯啲啫！」



「變臉族」



藝人湯怡毫不介意分享自己的變臉照，晒出2009 VS 2019照，她解釋說：「頭髮長咗，頭髮一定會長㗎啦；虎牙冇咗，箍咗牙呀嘛；眼袋大咗，捱得夜多嘛；個口大咗，笑得冇儀態嘛！」認真大方！而模特兒林凱欣的對比圖亦變化頗大，她為自己解畫：「呢10年我真係變化好大，啲化妝技巧。」女子組合Super Girls隊長趙慧珊也分享10年前後照，10年前的她有眼袋和黑眼圈，跟現在很大分別。



「最溫馨」



名模琦琦笑言從廿多萬張照片中，才找到與女兒任晴佳珍貴的十年前後合照，代表着跟女兒一起成長的十年回顧，她說：「十年就在眨眼之間，十年前你乖巧可愛，十年後的今天，你依然乖巧可愛，而且十分懂事孝順，感恩這麼美好的十年，希望未來的你能向着陽光和夢想，健康快樂地成長。」



「玩大咗」



現年38歲的藝人莊思敏，嫌10年回顧時間太短，玩倒數30年，甫出一張冬菇頭童真照，跟現在一張盛裝晒Body新相作對比，她說：「個個都玩10年，我晒你冷，玩30年。」時裝設計師鄧達智亦加多10年，分享20年前後對照圖。而藝人森美就最搞笑，玩十分鐘變靚仔的回顧，笑言：「唔使等十年先有改變啦！朝頭早起身梳洗前同梳洗後，十分鐘都夠大分別啦！」