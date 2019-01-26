林導離世　張家輝新片叫停：冇晒一切

影帝張家輝由經理人鍾珍陪同下，中午現身林嶺東追思會。談到與林導的交往，他透露：「以前我住喺佢隔籬，但大家唔太了解對方，直至佢去年想開部文戲，講一個警察嘅態度及做人宗旨，正正係佢前半生嘅領悟，我有幸畀佢揀中咗嚟演出，而去年尾嗰幾個月我哋不時開會傾偈，會議好長，彼此了解咗好多，當時一切正常。佢形容自己同杜琪峯『青梅竹馬』，又話搵我拍嘅原因，亦係覺得我只要認為係啱嘅事，都會不顧一切咁堅持！」



家輝形容接到對方死訊，自己心情複雜：「覺得冇咗個好朋友、好導演，同時間亦冇咗個好project。成套戲即刻叫停，冇晒一切嘢。（你幫手完成埋佢？）呢個係佢個人對人生嘅領悟及睇法，冇人可以操控到。」



而任達華於林嶺東追思會中逗留1小時離開，期間手持追思會小冊子，封面的林導戴上太陽鏡，面露笑容。題為「林嶺東 幸福的生活」。



問到追思會上氣氛如何，他說：「大家食飯、食雪茄、飲紅酒，同佢（林導）喺空氣中見面，亦有播歌，係由佢哥哥南燕寫嘅。」



另外、郭藹明、張耀揚、麥嘉、張同祖、黃秋生、盧海鵬、導演林德祿、阮世生、杜琪峯夫婦、泰迪羅賓等都有出席追思會，但未停步受訪。其中見杜琪峯心情已好轉不少。

