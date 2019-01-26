Me Too殺到日本　渡邊直美自爆曾被性侵

美國荷里活引爆的「#Me Too」反性侵性騷擾運動後，全球各地亦受到影響，不少名人紛紛勇敢說出自己曾受性侵和性騷的遭遇。日本重量級諧星渡邊直美，日前亦在電視節目自爆「#Me Too」曾遭性侵。



體重達220磅、今年31歲渡邊直美日前亮相指原莉乃主持的綜藝節目《今夜比一比》的女子會環節，同場還有菅田將暉、村上佳菜子及AYA。節目中，直美自爆10年前曾遇上「#Me Too」事件，當日她應一名男諧星前輩邀請，到對方的寓所睇DVD，期間，對方竟大動作伸懶腰，刻意將手觸及她的巨胸，其後她覺得有點眼瞓，於是合埋眼養神，豈料她張開眼時，竟望到對方撲前擁抱她，嚇得她花容失色，立即拒絕大叫：「唔好呀！」然後即場又哭又叫。直美一直視對方是仰慕的前輩，想不到竟向她施暴，她覺得十分恐怖立即逃離現場。過了數天，她追問對方為何向她施暴，對方竟然說其實他只當直美是攬枕或毛公仔攬吓。直美還開名指男方是搞笑組合CHOCOLATE PLANET的38歲成員長田庄平，說時全程哈哈大笑，視性侵遭遇如笑話看待。



不過，日本傳媒卻以渡邊直美險被強姦為題報道，還為她抱不平，而網友亦批評事件嚴重，不明渡邊直美為何當笑話咁講，並指摘長田的行為差劣。