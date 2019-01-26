寫真集活動分3級制　橋本環奈被鬧爆掠水

獲封「千年一遇美少女」的日本女星橋本環奈，2月3日20歲生日當天推出第二本寫真集《NATUREL》，該書在法國巴黎、尼斯等地方取景，並邀請來自香港的沈平林（Jimmy）攝影。為配合宣傳，橋本環奈將於2月11日在新宿舉行發賣紀念活動，不過有粉絲狠批活動勁掠水。



活動收費分3級制，第一級是購買1本寫真集，可獲橋本環奈親手交書給你，沒有簽名及握手；第2級，購買3本寫真集，1本有簽名，並獲橋本環奈親手交1本書給你，以及同偶像握手，其餘兩本則沒有簽名；第3級，購買5本，同樣獲橋本環奈親手交1本書給你，以及同偶像合照，但冇得握手，其餘4本書亦沒有簽名。而寫真集每本售價約267港元，若想要簽名、握手及合照全套，就要買8本合共2,136港元；就算齋握手都要800港元，不少粉絲大鬧掠水，指握一次手花超過1萬日圓，太搶錢太離譜，並斥手法拙劣，難以同寫真集銷量冠軍乃木坂46匹敵。



另一方面，橋本環奈新片《十二個想死的孩子》在日本開畫，橋本環奈與一眾演員杉咲花等今日到戲院謝票，不過新田真劍佑因患流感缺席。