王麗嘉外套加Bra Top　余德丞驚佢生熱痱

藝人余德丞（Dickson）及名模馬詩慧細女王麗嘉（Irisa）出席「瑞士天梭表香港世界盃場地單車賽星級打氣活動」，問到平時可有踩開單車？Dickson表示：「有呀，細細個就有踩，仲記得第一次踩就識踩兩個轆，不過細個就發生過兩次意外，第一次我諗係小學一、二年級時，喺屋企樓下踩單車，但踩踩吓連人帶車衝咗入泳池，好搞笑。第二次就嚴重啲，炒咗入花槽，搞到隻手指甲就嚟甩，之後睇醫生抆咗隻手指甲出嚟，我都依家都仲有keep住，但佢已經枯爛，哈哈。」他亦謂大個後都會與朋友一齊踩單車然後BBQ。



而穿運動bra健康性感的Irisa就謂以前細個有踩單車：「係爹哋教，但冇發生過意外，好安全，會戴晒頭盔。（平時都鍾意做運動？）其實我唔係好鍾意做運動，係鍾意做Pilates。」問到平時做運動都可是如此性感？她笑言：「唔係好性感咋喎。（做運動唔會着外套？）好多人都係咁。（你身材咁好啲人咪會望？）人哋望都冇辦法。」Dickson即搭訕笑言：「如果着褸會生熱痱。」問到Dickson現時身體可以玩甚麼運動？他表示：「慢慢做番gym同踩室內單車，但仲未踢得波住。（對踢波有冇陰影？）未試過，唔知住，相信冇，但屋企人都有叫我小心啲，如果我踢嘅話都會叫齊啲醫生護士朋友睇實我。」