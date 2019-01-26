麥明詩炒車受傷！緋聞男友胡健燊：好正常

藝人麥明詩（Louisa）緋聞男友、前港隊單車手胡健燊（Jack）出席「瑞士天梭表香港世界盃場地單車賽星級打氣活動」，講到Lousia為慈善踩單車到柬埔寨，但日前去到廣西時發生意外炒車落地拉傷肌肉，身為對方教練的Jack表示他們有個聊天群組，都有更新自己的情況：「其實其他人都有受傷，潘梓鋒都有。（你擔心Louisa行唔到？）唔會嘅，依家過咗一半，情況都幾好，都習慣咗旅程嘅節奏。（佢依家好番未？）呢兩日冇Update，但相信佢係正常拉親，冇骨折，應該過兩、三日踩得番，係心理上問題，始終佢哋唔係專業，可能有陰影。」



問到可有心痛Louisa？他說：「受傷好正常啫。（人哋係女仔呀嘛。）佢哋係有經歷嘅人，個個喺外國讀書，識照顧自己，都有預計過自己會受傷。」問他之後可會踩單車會合他們？他謂：「開頭有傾過，但都要睇番佢哋安排。」他又讚Louisa學習時很勤力，因本身是高材生，又不覺是嬌嬌女。問到他跟Louisa可有發展機會？他說：「唔知呀，但佢又忙，我又忙，咁忙冇時間拍拖。」但他就懶神秘，不肯答自己是否單身。



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