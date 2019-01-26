大女中流感被迫隔離　李蘊不捨到喊

近日流感高峰期，圈中唔少藝人如田蕊妮、薛凱琪等都相繼中招。呢日藝人李蘊（Renee）喺社交網發文，透露大女羅紫晞（晞晞）不幸染上甲型流感！佢晒出一張同囡囡嘅合照，並留言指因為怕細仔小新會被傳染，所以暫時要同囡囡分開一段時間，佢仲盡訴心中不捨：「唉..啱啱睇醫生..我個女甲流..因為傳染性太高..我依家要帶小新去酒店住..晞晞..你要乖乖食藥快啲好返（番）知唔知？媽媽要幾日後先可以見到你..每日要視像十次..」



現身在廣州的李蘊接受東網訪問時，坦言為女兒患病擔心到喊：「晞晞發高燒到39度，又咳又流鼻水，我都唔知佢喺邊度傳染番嚟，好在佢未返學，所以唔使擔心返學嘅問題。」由於李蘊另育有五個月多的囝囝，為免家姐傳染病菌給弟弟，故她要忍痛跟囡囡分開，她說：「我同囝囝要去酒店暫住先，因為我要餵人奶，唔可以病，囡囡就交由老公同我阿媽照顧，好在囡囡係跟我阿媽瞓，所以佢都冇唔慣，我阿媽都要小心啲，帶住口罩湊阿女。」



問她是否很不捨得囡囡？她表示：「係呀！醫生話要至少隔離五日，只可以喺陪佢睇醫生時見吓。（你有冇喊？）有呀！擔心到喊，醫生開咗啲特效藥畀佢，要我留意住佢發燒情況。（廣州啲流感嚴重嗎？）都嚴重，但應該冇香港咁嚴重。」