專嗒圈中靚女　林峯七愛宣言狂戀吳千語

藝人林峯同內地嫩模張馨月嘅戀情逐漸浮面，唔止孖住出席細佬婚禮見家長，今次仲合體返內地祭祖，見埋成班鄉親父老，愈愛愈高調！其實林峯入行至今，有過幾段情史都為人津津樂道，而且有唔少圈中靚女添！



吳千語

2012年，林峯同藝人吳千語因為拍攝電影《男人如衣服》而撻着，及後男方公開發表愛的宣言，講足七次「好愛BB」，大方認愛！二人拍拖5年，自2017年起多次傳出分訊，直至2018年3月，林峯出席活動時承認早已與女方分手，吳千語亦隨即爆出暗撻「富三代」施伯雄（Brian）。



李彩華

藝人李彩華（Rain）2001年曾經同林峯因拍戲而傳出緋聞，直至2016年佢現身有線節目時重提舊事，自爆當年大家互相都有好感，並坦言有過一段「Puppy love」：「記得有一場戲我跌傷咗，佢好擔心，放工仲打電話嚟關心我。佢知道我鍾意食嘢，就買好多零食畀我，冇幾耐我哋就開始拍拖。當時係puppy love，單純地喜歡大家，冇諗太多將來。」雖然雙方見過家長，但呢段感情只係維持短短半年就無疾而終。



潘霜霜

2011年3月，網上流出林峯與內地模特兒潘霜霜嘅親密短片，令戀情曝光。同年4月，林峯公開坦承同曾經對方拍過拖並已分手，仲隔空向女方道歉，祝願大家可以盡快振作，又為事件令身邊人擔心而感抱歉。