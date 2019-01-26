《守護神之保險調查》劇透：Ken因意外失憶

第三十集(01/28)

小杜（劉心悠飾）擁抱Ken（徐正溪飾），怎料他開口的第一句話是：「小姐，你是不是認識我？」原來八年前的意外令Ken失去部分記憶，小杜傷心透了。在阿百（黃宗澤飾）的勸說下，小杜印出她與Ken的舊照，企圖喚醒他的回憶，卻被Ken的妹妹（陳嘉桓飾）阻止在家門外。Ken在家中翻找舊物時找到一條項鏈，於是問他妹妹項鏈的主人是否是小杜。妹妹說小杜曾害他發生潛水意外，希望二人不再有任何聯繫。鬆哥（吳岱融飾）有事沒事打給葉子（徐子珊飾），說要送條鑽石項鏈給她，也因為鬆哥的關係，Vincent（陳嘉輝飾）對葉子格外關照。北極光保險公司的總裁金先生（湯鎮業飾）跟葉子談話，提醒她做汽車保險要注意的問題，也很看好她的發展。Ken知道了小杜的身份，但甚麼也記不起來。小杜帶他到舊居，到從前一起許下山盟海誓的教堂，可是無論如何，Ken都想不起他跟小杜往時相處的點滴，他感到十分愧疚，遂答應和小杜一起去旅行。可是，正當要出發之際，Ken因受到晚期癌症的影響，身體已經極為虛弱，暈倒在地。



第三十一集(01/29)

Ken告訴阿百，潛水意外後，他又被查出晚期腦部腫瘤，希望阿百以後能照顧小杜。Ken留下一封信給小杜，信裏寫道他與小杜的很多「偶遇」其實是阿百安排的，希望小杜能珍惜阿百，放下以前的感情重新生活。小杜看到信後痛哭了一場，然後和阿百回到香港。夜裏，小杜和阿百在家喝酒，慶祝自己釋懷了深藏心裏八年的遺憾，二人在酒精的影響下發生了關係。作為彼此最熟悉的朋友，小杜不知二人作為男女朋友能否合拍，暫不想公開此事。北極光保險的總裁金先生要求強總（許紹雄飾）和葉子調查一宗高達一億賠償金的車禍案，並希望盡量不用賠償，以免創造北極光高額賠償金的先例。經強總調查後，發現有95%的機會不用賠償。強總將調查檔交給Vincent，其後再交給葉子簽署。簽署時，葉子發現檔是假的並與強總對質，指要向上級匯報及報警。強總大驚向葉子及金生表明自己沒有造假，懷疑Vincent暗中做了手腳，金先生卻希望強總能搞定葉子。CiCibaby（徐冬冬飾）向鬆哥取300萬做生意，鬆哥終於忍受不了，向CiCibaby提出分手，CiCibaby憤而離開，失足從樓梯墮下受傷，經治療後稱下半身癱瘓，失去活動能力，需要索取保險賠償，鬆哥為此感到十分愧疚，並因此承諾要照顧CiCibaby下半生，KS接案並由阿百調查。



第三十二集(01/30)

阿百對於CiCibaby下半身癱瘓半信半疑，於是在她的房間裝置偷拍鏡頭，結果偷拍到她在房間裏活動自如。經過一段時間，張東（苗僑偉飾）在秋風洗衣店偶遇葉子，發現葉子已經放下過往一切的恨，好像變了一個人，她反而勸張東忘記過去的事，面對現實。關於假檔的事，葉子堅持原則，要向警方舉報。張東、阿百、小杜為強總求情，希望可以給強總機會自證清白。葉子不肯，警方上門以涉嫌製造虛假檔將強總拘捕。袁律師（林德信飾）此時仍然苦苦追求小杜，並不斷向阿百求教。情人節這天，阿百在鬆哥的餐廳給顧客表演魔術賺外快，沒有對小杜有任何表示。袁律師給小杜送花，並附上一張電影票，小杜誤以為是阿百，來到電影院後發現是袁律師，令小杜感到十分困擾，於是她向袁律師清楚表明瞭他們沒有可能在一起，並責怪阿百沒有盡好男朋友的本分。袁律師也向阿百大發脾氣，稱他從頭到尾都知道小杜不喜歡自己。在Racheal（海陸飾）的提點下，張東決定向葉子表露自己的感受，並為她做一些實在的事情。



第三十三集(01/31)

張東一直打不通葉子的手機，去北極光保險公司找葉子也遍尋不果，卻在公司大廈外圍觀的人群中發現葉子墜樓的屍體，張東抱着葉子的屍體，傷心欲絕。原來葉子出事前，經調查發現假檔是Vincent做的，他收了客人保險金卻沒有投保，每當客人索取賠償時便造假檔盡量不賠或只賠一點。她其後向大老闆金先生說明這一切，原來金先生早已知道Vincent製造假檔，並要求葉子保守秘密及一同參與，葉子假意答允，其後被Vincent發現葉子偷錄了他們的對話並準備報警，Vincent與葉子爭執之時將葉子從高處推下。張東從秋風洗衣店拿回自己的衣服，回到家後，張東觸摸着每一件由葉子親自摺疊的衣服，非常落寞。其後，張東從強總的行車攝錄儀看到Vincent行兇的過程，憤怒萬分，於是從黑市購買了一支手槍，準備為葉子報仇。夜裏，張東夢見他拿着槍回公司打Vincent，卻怎麼也打不中，反而打中阿百、小杜和強總。



第三十四集(02/01)

張東從噩夢中醒來，作為心理學博士的Rachael承諾會幫他治好病。張東向黑社會要求找Vincent出來。鬆哥發現小杜和阿百在一起，鬆哥覺得阿百不符合做他女婿的要求，於是給他一個考驗，先給他一百萬，要求他用一百天時間把本金翻倍，如果成功才會考慮讓他與小杜在一起。阿百帶小杜吃路邊攤，小杜吃完不舒服嘔吐，鬆哥又責怪阿百不了解小杜是「公主命」、「玻璃胃」，天生很嬌貴。張東的前警員同事收到風，稱張東在黑市買槍，於是找到張東搜身，張東早已提前藏好槍。黑社會其後通知張東Vincent沒有離開香港，而是被其他人挾持，並要求他用葉子生前儲存了犯罪證據的USB交換人質。張東找到USB後前往交換人質，卻在中途遇上車禍，被神秘人取走USB。張東在醫院昏迷了三天，恢復後立馬又花錢托黑社會找到拿走USB的神秘人。為了達成鬆哥要求，阿百向袁律師請教投資心得，並且沒有告訴小杜鬆哥提出的考驗。



第三十五、三十六集(大結局)(02/02)

阿百向袁俊學炒股期間，小杜的寵物龜死了。得知給烏龜看病花了一萬二千元，阿百吃驚地說，烏龜只要一百二十元，小杜發脾氣說生命不能用錢衡量。Rachael約見阿百，告訴阿百張東連夢游時都在打槍，希望阿百勸勸張東。張東對偷USB的人動用私刑，此人供出USB被委託拿到北極光保險公司。張東其後到保險公司找金先生，金先生指有匿名人士寄USB給他，USB中全是Vincent的犯罪證據。聽罷，張東離開公司，卻被一班人追殺，幸好得阿百及時相助逃過一劫。張東收到金先生傳來一位址的資訊，張東來到該地址找到了Vincent，差點把他殺死，幸得Rachael及時出現，悲劇才沒有發生。張東及後被警員拘捕及允許保釋，而Vincent被判精神治療毋須坐牢。不足一百天的時間，阿百成功把本金翻倍，卻沒有得到鬆哥認同，反而指摘他投機買賣，不切實際。金先生知道阿百與小杜的關係，希望阿百向鬆哥談龍貓巴士保險續約一事，如事成會給他坐上從前葉子的位子，可是鬆哥聽到由阿百續約後斷然拒絕，指他不能照顧小杜，又常借他名字狐假虎威，偏見甚重。



小杜見阿百壓力甚大，常借酒澆愁，又覺阿百與她一起只是一時衝動，在一起的這段時間大家都並不快樂，於是趁他沒覺察，歸還所有東西到他的家並提出分手。張東不忿Vincent殺了葉子卻毋須坐牢，於是借夢游要求醫生讓他入住與Vincent一樣的精神病院觀察。張東在精神病院用刀挾持Vincent，並從他手上取到錄音筆的證據，張東再讓Rachael將錄音筆轉交給阿百。阿百與金先生對質，說已有錄音以及北極光這幾十年來造假檔的證據，指北極光實質上是一間空殼公司。金先生和家人吃完最後一餐飯後，向警方自首，Vincent亦被警方拘捕。張東終於放下了心結，並昐望一天在彩虹橋與葉子再相見。CiCibaby向鬆哥坦白自己傷勢無大礙後，鬆哥不但沒有責怪她，反而非常高興她說實話，還送了她鑽石戒指。小杜及後用一年的時間騎單車環游世界，袁律師也拿了一年假期與她同遊。可是小杜即使去旅行也帶着阿百為她編織的毛衣，可見阿百在她心底仍有一定的位置。