搣甩白内障　陳浩德騷前練氣望變巨肺

現年66歲的歌手陳浩德，平日愛打高球、跑步及舉重，體魄甚弗，惟他自爆眼睛不太好，幾個月前右眼做了白內障手術：「手術好簡單，半個鐘完成，做完睇嘢清晒，老花都唔使戴眼鏡。」歌唱生涯46年，陳浩德表示開騷前特別注意飲食，不吃太辣和太熱氣的食物，對於時下歌手開騷唱到失聲，他分享經驗說：「我哋正式跟老師學唱歌，學識呼吸同發聲方法，見到有啲歌手係用喉嚨唱，咁唱好易聲沙，老師教係靠小腹，壓氣上，口當作喇叭。」他指曾有醫生告知，人的肺活量其實並未用盡，經常只用到八分一，他說：「其實BB呼吸最正確，學唱歌就係要用BB嗰種腹式呼吸，我自己都用唔晒個肺，希望用到二分一。」



今年2月26及27日，陳浩德將在伊利沙伯體育館舉行兩場「德心應手演唱會2019」，除請來「三生有幸」原班底李龍基、葉振棠任嘉賓外，還有王俊棠反串唱女聲：「佢唱女聲好好聽。（佢把女聲好聽過男聲？）唔敢講，不過我好鍾意聽佢唱女聲，但佢老婆好唔鍾意，佢要老公Man嘛！」其後陳浩德指今次會獻唱經典歌如《悲秋風》、《勁草嬌花》和《百花亭之戀》等，而女兒原本也會做嘉賓，但因時間夾不來，他笑言希望留待50周年時再父女同場。



場地：Jade Cafe@香港海景絲麗酒店