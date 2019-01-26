離地程度爆燈！BOYZ合體下廚放笑彈

千呼萬喚，BOYZ終於再次合體！藝人張致恒（Steven）以救世主身份強勢回歸，返嚟打救關智斌（Kenny）。農曆新年將至，佢兩個合體整賀年食品，包括蘿蔔糕同朱古力湯圓，期間笑料百出，大家同Steven一齊嚟驗收，究竟Kenny嘅廚藝有冇長進呢？



一開始兩人行街市時，Steven自爆試過買餸畀人「點錯相」：「有個姐姐捉住我同我講『陳浩民，我好鍾意睇你啲戲㗎！』」唔通Steven同陳浩民都撞樣？兩人去到臘味舖時，Steven一嚟就寸Kenny買餸要用「貓紙」，Kenny即刻話食譜已經喺個腦入面，點知轉個頭就畀鏡頭影到佢拎張紙出嚟睇，認真搞笑！不過佢都攞番個彩，因為Steven竟然老貓燒鬚，煮湯圓唔記得要買薑煲糖水，全靠Kenny提吓佢，所以Steven都忍唔住畀個like佢：「Kenny今次威番次喇！」



之後兩人開始煮飯仔，整蘿蔔糕嘅第一步就係切蘿蔔，但係Kenny連蘿蔔使唔使削皮都唔知，離地嘅程度搞到Steven唔知好嬲定好笑。最尾佢兩個切蘿蔔已經切足半集，睇嚟整個蘿蔔糕要拍十集先搞得掂！有網民笑Kenny只要一遇上Steven，廚藝就會突然間退步幾十年，仲有好多網民集氣要Kenny邀請張敬軒做下集嘉賓添！



網民有話兒：

Jexxx Jxxxx：Steven 終於返嚟打救Kenny啦！

Boxx Lxx：強烈要求張敬軒上嚟煮飯仔

Nicxxx Cxxx：不如以後將個節目變做Chef BOYZ

Mixxx Wxxx：遇上Steven…Kenny廚藝又退步番個十幾二十年