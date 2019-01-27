東方日報C1：林峯帶張馨月回鄉拜堂

貴為廈門富商之子的藝人林峯昨日帶同女友張馨月回鄉祭祖見長輩，被爆料者指已經訂婚，難怪全程儼如預演婚禮！一身紅噹噹、胸前掛住綵球的林峯在祠堂誠心跪拜上香，張馨月全程陪伴幫忙化寶，似乎象徵女友正式入宮！



林峯去年與吳千語結束5年情後，即由父母安排與內地模特兒張馨月相睇，二人關係一日千里，戀情萌芽時被拍得同遊香港主題樂園，雖然林峯一直口裏說不，未有親口承認戀情，但身體卻誠實得很，以行動確認另一半地位。短短一年間，他已帶女友出席家庭及朋友聚會，又雙雙出席女友弟弟的婚禮，互相見過家長確立彼此關係。



行奶奶政策討歡心



昨日有讀者爆料，指林峯帶同未婚妻張馨月隨父母到石獅祭祖，趁此行與一眾長輩及家庭成員見面。紅遍中港兩地的他甫現身即引起哄動，被村民及長輩瘋狂「集郵」，更獲村民開路護送他到祠堂，認真巴閉！一身紅噹噹的他胸前掛有傳統婚禮禮服的紅色綵球，與過往Chok爆形象截然不同！他跟足傳統先入祠堂跪地上香，再偕女友化寶，整個過程儼如預演婚禮。張馨月不時含情脈脈望實林峯，期間不忘行「奶奶政策」，對林母照顧有加，「未來婆媳」看來相當融洽！由於他們的出現引來大批市民圍觀，不少人還以為兩人正在舉行婚禮。



招呼鄉親父老



放爆竹及影大合照後，林峯與張馨月再合體滿場飛招呼鄉親父老，女方表現有禮相當得體，不時向親友報以微笑，又逗BB玩展現母愛。拍拖不足一年，林峯已帶張馨月回鄉出席家族重要場合，似乎已認定女友的地位，相信是好事近！記者致電林峯求證是否已訂婚，惟未獲回覆，不過他在社交網發文：「今天才得知原來林氏宗親當中，已經有人叫我太叔公了，難怪會覺得髮際綫（髮線）上去了。」其堂妹林夏薇則以短訊回覆：「有聽說有祭祖儀式，不過我飛咗所以冇出席，唔清楚。」



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