奧斯卡衰大細超捱轟　GaGa躺着也中槍

《奧斯卡金像獎》將於2月24日舉行，有傳大會為縮減節目長度，五首提名最佳原創歌曲中，只有Lady GaGa主唱的《星夢情深》（A Star is Born）歌曲《Shallow》，以及Kendrick Lamar與SZA合唱的《黑豹》（Black Panther）歌曲《All the Stars》可以直播表演，其他包括《RBG》歌曲《I'll Fight》、《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）歌曲《The Place Where Lost Things Go》與《細說當年話西部》（The Ballad of Buster Scruggs）歌曲《When a Cowboy Trades His Spurs for Wings》就被踢出局，完全大細超！



《魔法保姆》男星 Lin-Manuel Miranda於社交網站Twitter狂轟奧斯卡大會，留言表示：「我第一次唔瞓覺睇奧斯卡，就係因為我好鍾意《小魚仙》，而佢哋會喺奧斯卡度表演。如果傳聞係真，《魔法保姆》嘅歌冇得表演，真係好令人失望。又冇主持又冇音樂？我要引用Kendrick：頂！」



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