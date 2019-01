奧斯卡衰大細超捱轟　GaGa躺着也中槍

《奧斯卡金像獎》將於2月24日舉行,有傳大會為縮減節目長度,五首提名最佳原創歌曲中,只有Lady GaGa主唱的《星夢情深》(A Star is Born)歌曲《Shallow》,以及Kendrick Lamar與SZA合唱的《黑豹》(Black Panther)歌曲《All the Stars》可以直播表演,其他包括《RBG》歌曲《I'll Fight》、《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)歌曲《The Place Where Lost Things Go》與《細說當年話西部》(The Ballad of Buster Scruggs)歌曲《When a Cowboy Trades His Spurs for Wings》就被踢出局,完全大細超!



《魔法保姆》男星 Lin-Manuel Miranda於社交網站Twitter狂轟奧斯卡大會,留言表示:「我第一次唔瞓覺睇奧斯卡,就係因為我好鍾意《小魚仙》,而佢哋會喺奧斯卡度表演。如果傳聞係真,《魔法保姆》嘅歌冇得表演,真係好令人失望。又冇主持又冇音樂?我要引用Kendrick:頂!」



