甩拖Jennie谷胸！BLACK PINK廣東話冧港迷　

出道兩年半的韓國女團BLACK PINK昨晚在亞博舉行香港演唱會，她們頻頻以廣東話跟港迷互動：「大家好，我哋係BLACK PINK！」之後又各自晒廣東話，Jennie表示:「今日玩得開心啲。你哋有冇好掛住我？我哋都好掛住你哋！」及「你哋係最好嘅！」並以英語高呼：「We love you！」及謂：「我哋會返嚟㗎！」而Jisoo則謂：「好掛住你哋！」及「我今日真係玩得好開心，今晚好唔好睇呀？」及「BLACK PINK最好！」至於Rose則說：「我哋跳得好唔好？」Lisa亦以廣東話問粉絲：「開唔開心呀？我哋永遠一齊！」



四位成員輪流作Solo演出，Lisa性感趴地勁舞，炒熱全場氣氛。而日前被爆與男團EXO成員Kai甩拖的Jennie心情未受影響，不時甜笑派心，Solo時更谷胸晒腿勁歌熱舞，之後又風騷嘟嘴向隊友Lisa獻吻。



四女在兩個小時的演出中，先後演繹了《DDU-DU DDU-DU》及《BOOMBAYAH》等Hit歌，並安歌了《STAY》，離場前與全場粉絲大合照。而結束香港演唱會後，她們即晚便返韓。