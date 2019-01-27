【隻豬仲喺度】冇拍拖！姜濤否認拖女出巡

男團MIRROR出席慈善跑開步禮，雖然晨早活動，但成員姜濤就吸引大批Fans到場守候，而MIRROR一出現即尖叫聲四起，司儀要他們分3隊比併，大玩Sit-up、平板支撐、踢毽和瑜伽動作，姜濤被分配做平板支撐，未知是否因身體不適而表現最Hea。MIRROR亦有參予慈善跑，他們稱私下分了兩組作牙骹戰，輸了一隊要請食午餐，而隊長Lokman稱會相約一齊做健身。



否認拍拖：啱啱識嘅朋友嚟



對於姜濤被拍到在銅鑼灣街頭和一名少女表現親近疑似拍拖？姜濤否認：「唔係拍拖，嗰個係啱啱識嘅朋友嚟，只係送佢去搭車，角度問題好似企得好近，其實唔係。」在旁的經理人花姐即謂：「我人頭擔保佢冇拍拖，有都要過我雙眼先。」剛相識可有發展機會？他笑言：「要過咗花姐先。」花姐則言沒有不批准他們拍拖，因拍拖是正常事，但姜濤似乎被報道嚇親，表現抗拒：「咁樣已經傳嚟傳去，所以唔會拍拖啦！怕影響到人，又影響到其他隊員。（Fans有冇唔鍾意？）又冇，佢哋好少Care我呢啲嘢，佢哋話唔理真定假最緊要我開心。（媽咪有冇問你？）佢有問，佢都話拍拖好正常，冇乜問題，但我冇拍拖。」