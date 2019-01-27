被霆鋒迫食蟲！G.E.M.嚇到O嘴喪尖叫

歌手鄧紫棋（G.E.M.）擔任由謝霆鋒主持的內地節目《鋒味》第九集嘉賓，兩人齊到柬埔寨尋找美食。G.E.M.除了品嘗當地傳統美食外，更被霆鋒「迫」試當地特色昆蟲料理！兩人從青檸雞湯試到星級沙律、暖心綠咖喱及小攤麵條等，當G.E.M.見到昆蟲料時尖叫不斷，分分鐘搞到螢幕前的觀眾隨時耳聾。可是試食後，她開心表示：「味道還不錯！」



「吃貨」名單曝光



霆鋒爆料指《鋒味》的女嘉賓都很能吃：「楊穎（Angelababy）一頓飯可以吃三人份量」，但G.E.M.卻説潘瑋柏才是真的能吃，閒聊中令娛樂圈「吃貨」名單曝光。時隔一年，雖然G.E.M的「吃貨」本性未變，但體重卻比上一次來《鋒味》時輕了6kg，她的減肥秘訣是：「學會了如何減壓，心寬體瘦。」二人泛舟水上，談及成長歷程，G.E.M.訴心聲：「遇到挫折，要學會去解決問題，而不是逃避或壓抑，愈長大愈懂得放過自己，所以跌倒後站起來的時間就愈來愈短。」



兩人一起拜訪12年前做公益曾幫助過的「柬埔寨媽媽」，雖與「柬埔寨媽媽」語言不通，但互動充滿暖意。在大象保護機構内，原本連餵大象都不敢的G.E.M.慢慢突破了自己，不僅唱《泡沫》給大象聽，還與大象一起散步。