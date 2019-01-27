分手後好開心！洪卓立做運動識到新女

歌手洪卓立（Ken）及許靖韻（Angela）到鶴咀清理廢物，Ken表示是首次做義工清理垃圾：「希望都可以起到少少效用，每日執垃圾都真係清唔晒，源頭最緊要，唔好亂扔垃圾。（香港人嘅分類意識唔強？）係呀，就算我住嗰棟大廈都冇分類桶，惟有自己分類。」而Angela就表示讀中學時有做過這類型的義工：「我自己都會將垃圾分類，同埋會用環保袋，因為我覺得我哋點對大自然，大自然就會點樣對番我哋，所以環保好緊要。」



講到新年，Ken表示會與家人去內地拜祭婆婆：「成3年冇返去，我哋又冇話新年唔可以做呢啲。」講到新年後就到情人節，問到今年單身的他過情人節可會特別感觸及lonely？他表示：「唔係呀，都幾happy！我呢排係咁做運動，都有識咗新朋友。（識女仔？）有男有女嘅。（有冇啲啱嘅人？）唔諗呢啲，呢半年識咗朋友一齊做運動，都好開心，會熱血同勤力啲，互相督促大家。」而Angela就表示新年會去貴州工作，之後會到新加坡會合家人去旅行，兩個地方都未去過。



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