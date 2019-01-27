失聯25年！阿Sa重遇工人姐姐許諾報恩

藝人蔡卓妍（阿Sa）今日喺社交網分享一件開心事，就係佢搵番失聯達25年嘅工人姐姐Eden！阿Sa透露係爸爸最近終於搵到對方，仲話Eden係佢人生入面一個重要嘅親人，由佢2歲開始照顧到佢小學三年班，更難得嘅係多年嚟，大家都冇忘記過對方：「沒見那麼多年，一見面大家都熱淚盈眶，她說她換了很多個銀包，但是銀包裏還是會放着我小時候的照片。」阿Sa又自言細個家境唔算富裕，父母都要為口奔馳：「但是爸爸媽媽仍然給我最好的生活，也讓我可以認識到Eden姐姐，Eden姐姐可以說是參與過我人生裏面其中一個十分重要的人。」



阿Sa亦分享Eden姐姐嘅陪伴，令小時候嘅佢得到唔少溫暖：「她一直陪伴着我，我們甚至剪了一樣的髮型，她陪我到公園嬉戲，我陪她到我家附近的美容店做facial，我們一起看電視、一起唱歌、一起祈禱，她時常都會用她的工資請我吃零食，還會給我買小禮物。有時爸爸媽媽星期天要加班，Eden姐姐也會帶着我去參與她和朋友的假期活動，反正那段時候我們一直形影不離，直至她要回菲律賓⋯」當時科技未算發達，要保持聯絡實在唔容易，依家可以見番對方都真係好有緣！阿Sa仲話會喺以後嘅日子報答對方為自己付出嘅青春同愛。



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