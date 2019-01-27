《荷里活有個大老千》劇透：舒奇得華哥賞識

第十一集(01/28)

舒奇（蔡瀚億飾）得華哥（古明華飾）賞識，戲份開始增加。導演徐堅借開戲為名，多番想對明珠（文凱玲飾）毛手毛腳，幸得瑪利蓮（李施嬅飾）及舒奇相繼阻止。墨基（吳業坤飾）教舒奇追求明珠的方法，令小雨（王子涵飾）誤會兩男有曖昧。龍四與忠亮（張智軒飾）在羈留所，遇到為文雄（湯鎮業飾）做犯法買賣賬目的阿北，文雄到場下令放人時，與警察關權（黃樹棠飾）和大勇（吳雲甫飾）發生衝突。屈老闆（秦煌飾）覺得加俊（何浩文飾）的電影不行，叫龍四想辦法補救。



第十二集(01/29)

瑪利蓮喝醉後向龍四訴苦，小雨誤會他們有曖昧。小雨助芬芳（陳雅思飾）成功約會加俊，事後芬芳甜蜜告訴好姊妹，加俊則向小雨訴苦。文雄設局令關權被調去守水塘，大勇則被調職當文雄手下。徐堅新片開鏡禮上，有份投資的華哥宣布由舒奇當男主角，舒奇驚喜萬分。阿朗（馬志威飾）挑戰忠亮賭術，忠亮被砍掉手指。加俊新片沒人看得明白，屈老闆找人重新剪輯，但剪輯師卻認為無藥可救，屈老闆把心一橫放火燒片。



第十三集(01/30)

加俊執導的電影首映禮將至，發覺電影根本沒有人看得懂，感到洩氣。小雨擔心加俊，龍四認為拍得好不好並不重要，決定大搞首映禮。阿朗挑戰龍四賭術，答應輸了會自首，賭局一觸即發！舒奇喜歡明珠，打算主動約會，瑪利蓮知道後多番勸阻舒奇，坦言他們交往只會影響明珠的星途，舒奇雖不情願仍無奈答允。首映禮當日加俊遲遲未出現，屈老闆見文雄攜眷來到，心急如焚。



第十四集(01/31)

小雨硬拉加俊去打麻將，讓他明白輸贏得失的道理。首映禮上，加俊為自己首部電影讓觀眾看得一頭霧水而當眾道歉，並決定開拍一部所有人都看得懂的喜劇，小雨大表支持。文雄設計整治大勇，大勇慘被毒打。瑪利蓮發現大勇與小燕（劉溫馨飾）拍拖，棒打鴛鴦。舒奇與明珠假戲情真，華哥認為可造就二人成為銀幕情侶。加俊從瑪利蓮拆散鴛鴦一事，構思出《玉女添丁》的故事大綱，小雨和芬芳決定全力相助，並協助找尋有關孕婦資料。



第十五集(02/01)

百合（張慧儀飾）以為小雨珠胎暗結，告知龍四，龍四怒氣沖沖去片場找小雨。誰知，片場發生意外，龍四為救小雨被砸傷住院，百合到醫院探望，龍四不予理睬，百合傷心離開。加俊提出開拍新電影，屈老闆只答應出資一半。為了另一半資金，小雨找龍四幫忙找投資者，而芬芳則去借高利貸。關權和大勇與新成立的ICAC合作，計劃釣大魚。龍四成功說服華哥投資，小雨陪芬芳去還錢卻遭禁錮。